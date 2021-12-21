22 декабря день ангела у обладателей популярных имен. Поздравьте их открытками

22 декабря день ангела отмечают люди с именами Анна, Александр, Василий, Владимир, Степан.

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Мы подготовили материал, в котором рассказываем, что означают эти имена и какими характерами обычно владеют их носители.

Анна – женщины с этим именем обычно добросердечны. Готовы помогать каждому, кто к ним обращается. Охотно поддерживают и мотивируют людей вокруг, умеют давать дельные и своевременные советы. Анны очень ответственные работницы. Ценят уважение коллег к себе. Могут отказываться от лучших работ, если на нынешних довольны атмосферой в коллективе. Избегают неискренних, на их взгляд, людей. У Анны традиционные взгляды на семью. С желанием занимается домашними делами;

Василий – имя греческого происхождения. Люди, которые его носят, часто в жизни становятся негласными лидерами разных компаний. Очень часто успешно работают в отраслях связанных с техникой и электроникой. Это искренние и дружелюбные люди с крепкими нервами. Уравновешенность помогает им налаживать крепкие связи и находить общий язык с окружающими;

Владимир – одно из самых популярных имен в Украине. Имеет славянское происхождение. Владимиры любознательны и стремятся проверять полученные навыки на практике. Часто подвержены рискованным поступкам. В компаниях нередко становятся лидерами, умеющими принимать тяжелые решения. Любят чистоту и порядок. В людях ценят разум. Мужчины с этим именем любят романтичных женщин. Однако в семейной жизни нередко переводят обязанности по воспитанию детей на жен;

Степан – мужчины с этим именем отличаются психологической устойчивостью и сильным характером. Степаны чаще всего выполняют данные обещания, потому что не любят бросать слова на ветер. Благодаря этому имеют много друзей. Не боятся трудностей и умеют их преодолевать. Нередко становятся бизнесменами. В семейной жизни отличаются хозяйственностью и уравновешенностью. Для Степанов важно поддерживать чувство любви к избраннице. Если не будут его испытывать, то могут развестись;

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Александр – одно из популярнейших имен в Украине. Пришло к нам из Греции и в переводе означает "обороняющий". Александры всегда активны, мечтательны и настойчивы. Умеют быть настоящими друзьями. Часто мужчины с этим именем успешны в предпринимательской деятельности. Очень упрямы, не переносят ложь и несправедливость. В любви часто неразборчивы – могут влюбляться в женщин и очень быстро в них разочаровываться. Однако очень хорошие родители.

Вчера день ангела праздновали люди с именами Кирилл, Потап, Сергей, Анфиса и Виктория. Мы готовили материал об именинниках. Предлагаем ознакомиться с ним по ссылке.