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18 января день ангела в уязвимых мужчин и изысканных женщин

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18 января день ангела в уязвимых мужчин и изысканных женщин
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Григорий, Роман, Полина, Михаил, Хома.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Григорий - происходит от греческого слова "григорио" и значит - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом;

Фома, Хома – мужчины с этим именем обладают отличным чувством юмора. В то же время Фомы часто недооценивают собственные способности из-за чрезмерной стеснительности. Поэтому могут в жизни не использовать свой потенциал по полной или теряться в крупных компаниях. Фома очень уважает родителей. Поэтому ему важно, чтобы будущая избранница им понравилась. Если этого не произойдет, может даже отказаться от дальнейших отношений с женщиной;

Михаил – это имя носят мужчины, которые в жизни очень коммуникабельные и общительные. Они довольно быстро прощают обиды и не злопамятны. К женщинам относятся внимательно и с уважением. Дети для Михайлов играют очень важную роль в семейной жизни. К ним они относятся с большой теплотой;

Роман – мужчинам с этим именем присуща тяга ко всему новому. Они мечтатели, часто с азартом берутся за реализацию разных идей, но не всегда все доводят до конца. Романы – это люди, любящие общение. Поэтому проблем с налаживанием отношений с коллегами у них почти никогда не возникает. Романы обычно однолюбы. Долго ищут жен, но найдя постараються сделать все для любимой;

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Полина – женщины, которые носят это имя, бескорыстны и отзывчивы. Имеют отличный вкус и умеют выглядеть изысканно даже при ограниченных средствах. Полины терпеливы и не требовательны к людям. Легко идут на контакт и заводят новых друзей. Очень популярны среди мужчин.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Артем, Денис, Афанасий, Остап, Зосим, ​​Александр, Ростислав. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах владельцев этих имен.

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