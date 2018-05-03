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пятница, 04 мая 2018 03:28

1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей

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1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
Состав прибыл без потерь оружия, техники, людей.

Около 500 военнослужащих полка связи - первого полка, поклялся во времена СССР после попытки переворота ГКЧП на верность Украине, вернулись в Ровно на место постоянной дислокации.

Впервые за четыре года войны личный состав воинских частей оперативного командования "Запад" вернулся в полном составе.

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Ранее в зоне АТО всегда оставалась часть ровенских военнослужащих в ожидании ротации.

Руководство посчитало, что в целом военнослужащие находились в зоне боевых действий 1451 день.

"Фактически весь личный состав прибыл без потерь оружия, техники, людей", - отметил заместитель командира воинской части Виктор Колида.

На военнослужащих ждет отдых, восстановление боеспособности. О том, когда планируют возвращаться на восток, пока ничего не говорят.

"В течение трех лет конфликт на Донбассе должен решиться военным путем", - говорит президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

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