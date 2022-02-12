13 февраля есть риск "вымести" счастье из дома и получить порчу: приметы дня

 
Ексклюзивы
1/5
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Просмотров: 828
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 3105
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1458
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 9090
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 5040
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1332
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 675
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 5994
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 2916
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
4
17
17
6
6
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
Украинские военные &quot;ликвидировали&quot; вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Сегодня день ангела празднуют &quot;дамские угодники&quot;
Сегодня день ангела празднуют "дамские угодники"
Между СБУ и копателями янтаря произошла стычка: восемь раненых
Между СБУ и копателями янтаря произошла стычка: восемь раненых
Видео
Все видео
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 225
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1683
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2907
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1305
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 279
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
воскресенье, 13 февраля 2022 06:00

13 февраля есть риск "вымести" счастье из дома и получить порчу: приметы дня

  Комментировать
13 февраля есть риск &quot;вымести&quot; счастье из дома и получить порчу: приметы дня
Если сегодня огонь в печи имеет красный оттенок, то скоро придут морозы. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pexels.com

Сегодня христиане вспоминают святителя Никиту, затворника Киево-Печерского монастыря. С 13 февраля у украинцев было связано немало примет и верований.

Наши предки считали, что сегодня вечером нельзя выходить из дома. Мол, кто это сделает – рискует получить порчу. Также люди пытались 13 февраля не убирать дома.

"Не мети, а то выметешь свое счастье", - говорили украинцы.

Из примет больше всего доверяли следующим:

- Красный огонь в печи – до мороза. Если же имеет белый оттенок – до ранней весны;

- Круги виднеются возле солнца – к урожайному году;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 12 февраля – сегодня молятся трем знатным отцам: их знает весь мир

- Воробьи утепляют гнезда – до прихода холодов;

- Начнется метель, если вороны сильно каркают;

Святитель Никита родился в Киеве в 1030 году. В молодом возрасте решил стать монахом в Киево-Печерском монастыре. В 1096 он стал епископом Новгородским. Построил несколько храмов в городе при своей каденции.

Преподобный скончался в 1108 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «13 февраля есть риск "вымести" счастье из дома и получить порчу: приметы дня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 33120
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 17388
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 9513
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 9090
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 7884
Регионы
Праздник 13 февраля: сегодня вспоминают киевлянина за которого молился бес
Праздник 13 февраля: сегодня вспоминают киевлянина за которого молился бес Просмотров: 72
13 февраля день ангела у владельцев очень популярных имен – ими часто называют детей в Украине
13 февраля день ангела у владельцев очень популярных имен – ими часто называют детей в Украине Просмотров: 162
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
4
 Просмотров: 603
Почти 200 рыбаков дрейфовали на льдине
Почти 200 рыбаков дрейфовали на льдине Просмотров: 747
Пьяный налоговик устроил смертельное ДТП
Пьяный налоговик устроил смертельное ДТП Просмотров: 621
Больше всего комментируют
22
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
14
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
6
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
Голосов: 64
Голосование Кто станет победителем нацотбора на Евровидение-2022?
  • Alina Pash
  • Barleben
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Roxolana
  • Wellboy
  • Мне все равно
Просмотреть