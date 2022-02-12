13 февраля есть риск "вымести" счастье из дома и получить порчу: приметы дня

Если сегодня огонь в печи имеет красный оттенок, то скоро придут морозы. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pexels.com

Сегодня христиане вспоминают святителя Никиту, затворника Киево-Печерского монастыря. С 13 февраля у украинцев было связано немало примет и верований.

Наши предки считали, что сегодня вечером нельзя выходить из дома. Мол, кто это сделает – рискует получить порчу. Также люди пытались 13 февраля не убирать дома.

"Не мети, а то выметешь свое счастье", - говорили украинцы.

Из примет больше всего доверяли следующим:

- Красный огонь в печи – до мороза. Если же имеет белый оттенок – до ранней весны;

- Круги виднеются возле солнца – к урожайному году;

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- Воробьи утепляют гнезда – до прихода холодов;

- Начнется метель, если вороны сильно каркают;

Святитель Никита родился в Киеве в 1030 году. В молодом возрасте решил стать монахом в Киево-Печерском монастыре. В 1096 он стал епископом Новгородским. Построил несколько храмов в городе при своей каденции. Преподобный скончался в 1108 году.