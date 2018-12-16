Звезды на Кремле почернели - Порошенко

Украинская православная церковь станет сильным центром притяжения, говорит президент Петр Порошенко. Фото: @poroshenko

Украина, создав поместную церковь, выходит из российского влияния. Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции.

"Мы готовили почву для фундаментальных решений. Согласно канонам Собор был проведен образцово. В отличие от того, что произошло 332 лет назад. И сейчас весь украинский народ, все мировое украинство, большинство мирового православия ждут исторический Сочельник", - сказал он.

Москва в свое время незаконно аннексировала Киевскую метрополию, напомнил Порошенко.

"Это решение (образование поместной церкви. - ред.) четко определяет наши духовные границы, отвергает галюцинационные претензии Москвы на Украину, как будто бы "каноническую" территорию российской церкви, то есть самой России.

Будто бы простое синодальное решение становится весомым аргументом в защиту территориальной целостности Украины. Независимому государству положено иметь свою независимую церковь. Таков порядок вещей в мировом православии. Украина возвращается к норме, оставляя в прошлом паталогию в виде доминантного положения церкви, центр управления которого находится в самом логове нашего врага.

Противодействие со стороны РПЦ было для нас очень ожидаемым. Мы создаем Украинскую церковь с любовью, открытостью и ждем там всех.

Кроме того, что автокефальная православная церковь не является российской, она является украинской. Она теперь получила каноническое признание от центра мирового православия. С двумя такими преимуществами она станет сильным центром притяжения для епископов, священников, мирян", - сказал он.

Порошенко заявил о "полном выходе из сферы российского влияния".

"Разве Кремль когда-то скрывал, что рассматривает российскую церковь как гипнотический дурман для содержания соседних народов в сфере своего влияния? И сейчас этого не таит, что видно по истерической реакции на получение нашей церковью автокефалии. Вплоть до того, что звезды на кремлевских шпилях почернели", - заявил президент.

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15 декабря президент Петр Порошенко принял участие в Объединительном соборе, на котором выбрали председателя Украинской православной церкви Епифания.