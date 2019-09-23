Звезда Comedy Club будет заместителем Кличко

Максим Бахматов пошел в команду Кличко.

Бывший ведущий украинского Comedy Club Максим Бахматов будет работать заместителем мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом шла речь на пресс-конференции обоих в понедельник.

"Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей. С широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - заявил Кличко.

"Спасибо господину Кличко за то, что имею возможность приобщиться к развитию столицы. Мы много раз встречались и проговаривали будущее Киева, направления развития города. Возникло желание совместно двигаться в реализации эффективных изменений", - сказал Бахматов.

Он напомнил о своих "проектах ВДНХ, UNIT.City, Radar Tech, Супер Мэр", которые "позволяют быть очень эффективными, результативными".

"Это то, чем я буду заниматься в качестве советника и в будущем заместителя господина Кличко", - заявил Бахматов и напомнил о своем опыте в КВН и Comedy Club.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" потроллил Кличко

Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.