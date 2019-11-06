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среда, 06 ноября 2019 15:40

Журналисты ждут наказания для Яременко за угрозы

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Журналисты ждут наказания для Яременко за угрозы
Яременко заявил, что его переписку "украли", и это уголовно наказуемо. Фото: ukrinform.ua

Правоохранители и партия "Слуга народа" должны отреагировать на угрозы нардепа Богдана Яременко в адрес журналистов.

Об этом заявил ведущий программы "Свобода слова" Вадим Карпьяк на парламентских слушаниях по безопасности деятельности журналистов в Украине.

"Нужны действия. В данном случае - конкретные судебные приговоры. Самое тяжелое, что предполагает 171 статья, - это 3 года лишения свободы. Пока не будет конкретных судебных приговоров по этой статье, разговоры так и останутся разговорами. Имею в виду не только действия, которые влекут за собой судебную ответственность. Имею в виду случай, когда с этой трибуны в адрес журналистов в ложе были угрозы обратиться в суд за то, что журналист выполнял свою профессиональную фото-работу. Фракция, которую представляет этот народный депутат, тоже должна реагировать и показывать, что не допустит препятствий деятельности журналистов. Иначе все это закончится большим пшиком", - сказал Карпьяк.

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Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов.

Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.

В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.

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