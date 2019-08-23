Журналисты узнали наиболее вероятного соперника Супрун

В НСЗУ информацию пока не комментируют. ФОТО: УНИАН

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост министра здравоохранения является глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

В то же время в НСЗУ информацию пока не комментируют.

В 2018 Петренко победил в конкурсе на должность главы службы, начал работать с марта. С 2007 года работал на руководящих должностях в нескольких частных клиниках. В 2017 в качестве эксперта принимал участие в заседаниях комитета Рады по вопросам здравоохранения.

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По мнению советника президента Украины, основателя сети клиник "Борис" Михаила Радуцкого, Минздрав должен возглавить экс-глава министерства Александр Квиташвили.