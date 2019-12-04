Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом

Труба отгулял вечеринку. Фото: УНІАН

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба после опубликования в сетях прослушки якобы из его кабинета отгулял вечеринку в столичном ресторане итальянской кухни "Vero Vero". Об этом сообщают журналисты "Bihus.info".

Закрытая вечеринка ГБР состоялась 29 ноября.

На нее прибыл Труба, его первая заместительница Ольга Варченко. Также были сотрудники львовского управления ГБР.

Собирал всех Труба - отмечали годовщину бюро и его руководства им. Когда заметили под рестораном журналистов, то вызвали полицию.

Вывозили участников вечеринки тайком. Для прикрытия отхода ко входу ресторана пригнали служебный автобус. Также там дежурили люди с зонтиками, которые помогали посетителям выходить менее заметно.

Самая дешевая бутылка вина в ресторане стоит 800 грн.

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3 декабря Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. "За" проголосовали 250 депутатов. В частности поддержали фракции "Слуга народа" и "Голос".