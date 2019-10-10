Журналистов и президента на Kyiv Food Market угощали бургерами

Автор: Украинская правда

Во время пресс-марафона на фудкорте Kyiv Food Market президенту Владимиру Зеленскому и журналистам накрыли стол.

Через несколько минут, пока менялись группы представителей СМИ, на столе появились тарелки с бургерами и картошкой-фри и пицца.

Когда журналист Сергей Щербина начинал задавать вопросы, Зеленский сказал: "Мы не будем есть?".

Журналист пожелал президенту приятного аппетита, но тот ответил: "Нет-нет, я так не могу".

Автор: depo.ua

За еду никто не взялся. После перерыва группа журналистов поменялась. На столе осталась только пицца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом

Президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. На него зарегистрировались около 300 журналистов. Встреча проходит в новом фудмаркете Kyiv Food Market.