Журналистка Величко, которая делала интервью по срыву "вагнеровской спецоперации", заявила о слежке

Журналистка Любовь Величко, которая подготовила интервью о срыве спецоперации СБУ по поимке наемников ЧВК "Вагнера", заявила о том, что ее автомобиль преследовали.

Об этом она написала в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Темный Chevrolet Lacetti вчера преследовал мой автомобиль. Демонстративно, несмотря на кучу маневров и блужданий по улочкам на пути домой. Было темно, за 100 метров до моего дома (это частный сектор) в месте, где не светит фонарь, стоял мужчина лет 40 в черной куртке. Как только автомобиль сравнялся с ним, он посветил на водительское сиденье фонарем (не мобильным телефоном, а настоящим мощным фонарем; кстати, кто из вас последний раз пользовался настоящим фонарем?)" - сообщила Величко.

По ее словам, номера автомобиля в базе МВД не оказалось.

"По закону, такие номера прикрытия обычно используют правоохранители (СБУ, Нацполиция и т.п.) в рамках оперативно-розыскных действий. Поэтому я отправила запросы во все правоохранительные органы, потому что мне интересно, являюсь ли я объектом следственных оперативно-розыскных действий. Если нет, то против меня используются незаконные методы преследования. Демонстративно - с целью устрашения", - отмечает Величко.

Среди возможных причин таких действий против нее журналистка называет свое недавнее интервью с куратором спецоперации по поимке наемников ЧВК "Вагнера".