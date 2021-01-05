Журналист указал на давнюю связь Микитася и Татарова

Застройщик Максим Микитась и его бывший юрист, а сейчас заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров каждый Новый год встречали вместе.

Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал фотографии отдыха Микитася и Татарова на Кубе.

"2019-й они встречали в Мексике. Все делали вместе, а сидит почему-то только один", - написал Бутусов.

Журналист заявил, что Татаров давит на заключенного Микитася через своего друга, начальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

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"Микитася Шевченковский суд отправил под арест 31 декабря в 22:30 вечера! А в ночь с 4 на 5 января Микитасю не дали спать - его вывезли из изолятора временного содержания МВД, возили всю ночь, и потом утром вернули в камеру. Татаров делает все, чтобы запугать Микитася, заставить его отказаться от показаний в НАБУ", - заявил Бутусов.





Бывшего нардепа и президенту корпорации Укрбуд Максима Микитася взяли под стражу без права на залог. Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева 31 декабря. Микитася подозревают в заказе похищения своего адвоката. Под арестом он будет до 27 февраля 2021 года.