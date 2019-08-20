Журналист назвала первого нардепа на вылет из новой Рады

Бужанский первый вылетит из парламента, прогнозирует журналист.

Нардеп от "Слуга народу" Максим Бужанский, который обозвал журналиста "тупой овцой", первым вылетит из Верховной Рады.

Об этом в видеоблоге рассказала журналист Оксана Денисова.

Она назвала Бужанского "поцом в маминых трусах".

"У коллег связаны руки оценочными суждениями, у меня нет. Так вот, один "поц в маминых трусах" назвал журналистку "тупой овцой". За то, что она "посмела" спросить об этом ватном у председателя партии "Слуга народу" Дмитрия Разумкова.

Он (Бужанский) будет первым, кого лишат мандата с таким раскладом, если не закроет рот. Прогнозирую", - сказала она.

"Проблема в другом. Как извинялась "Слуга народу" своего "поца". Написали 2 абзаца в Facebook. О том, что "извинились перед журналисткой".

Но дальше был второй абзац, где было написано, что журналисты не имеют права критиковать власть и еще при этом по-меньше употреблять оценочных суждений.

Котики, почитайте законодательство, где прямо прописано право журналиста на оценочные суждения. Тем более, что в данном случае оценочного суждения не было. Был вопрос - констатация факта", - отметила Денисова.

Также журналист назвала Бужанского "тупым бараном".

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Избранный депутат от "Слуга народу" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича". Его поддержал однопартиец Александр Дубинский - он назвал "единственными серьезными депутатами" нового парламента себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народу". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Портнова. СН"назвала оскорбления со стороны Бужанского "достаточно понятной реакцией на оценочные суждения".