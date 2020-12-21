Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны

Журналист согласился принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца. Фото: facebook

Журналист Юрий Бутусов согласился на два месяца стать внештатным советником министра обороны Андрея Тарана.

Об этом написал Бутусов в Facebook по итогам встречи с главой Минобороны. По словам журналиста, министр предложил ему четыре должности, которые "ни на что не влияют в Минобороны, и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают":

• начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;

• начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики;

• начальник директората информационной политики;

• внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах Минобороны и ВСУ.

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"Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики (по Минобороны - ред.), И хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерства и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику", - заявил Бутусов.



В результате журналист согласился принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца "без зарплаты, без кабинета, без каких-либо полномочий".

8 декабря Минобороны предложило Бутусову работу. 9 декабря Минобороны пригласило Бутусова на собеседование. Сам Бутусов требовал встречи с министром обороны, обеспечения присутствия СМИ и права вести прямую трансляцию собеседования в Facebook. Он ожидал получить статус замминистра и доступ к делу "вагнеровцев". В конце концов в Министерстве обороны не нашли вакансии для журналиста. Там сообщили об "отсутствии вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова, превышающих его уровень необходимых компетенций".