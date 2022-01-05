Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом

Глава внешней дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину.
Это первый зарубежный визит дипломата в новом году, отметил он в Twitter 4 января.
"Мой первый визит в 2022 году - Станица Луганская и Киев, Украина", - написал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель прибыл поддержать реформы и продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины в связи с военной эскалацией со стороны РФ.
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В сопровождении главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава внешней дипломатии ЕС посетит Донбасс и линию разграничения. Затем проведет переговоры с представителями офиса президента Владимира Зеленского в Киеве.
Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года. Тогда он анонсировал свою поездку в Донбасс с председателем Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита верховного представителя ЕС в Донбасс.
Сначала Боррель планировал посетить Донбасс в марте 2020 года, но отложил поездку из-за пандемии.
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