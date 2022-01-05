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среда, 05 января 2022 06:19

Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом

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Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом
Первая зарубежная поездка Борреля в этом году свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Фото: Reuters

Глава внешней дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину.

Это первый зарубежный визит дипломата в новом году, отметил он в Twitter 4 января.

"Мой первый визит в 2022 году - Станица Луганская и Киев, Украина", - написал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Боррель прибыл поддержать реформы и продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины в связи с военной эскалацией со стороны РФ.

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В сопровождении главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава внешней дипломатии ЕС посетит Донбасс и линию разграничения. Затем проведет переговоры с представителями офиса президента Владимира Зеленского в Киеве.

Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года. Тогда он анонсировал свою поездку в Донбасс с председателем Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита верховного представителя ЕС в Донбасс.

Сначала Боррель планировал посетить Донбасс в марте 2020 года, но отложил поездку из-за пандемии.

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