Жозеп Боррель посетит Донбасс

Боррель в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетит Донбасс. Фото: DW

Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель уезжает в Украину.

Боррель прибудет 4-6 января и в рамках визита посетит зону боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В сопровождении главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава внешней дипломатии ЕС посетит Донбасс и линию разграничения. Затем проведет переговоры с представителями офиса президента Владимира Зеленского в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину

Представители Еврокомиссии сообщили, что первая зарубежная поездка Борреля в этом году свидетельствует о решительной поддержке суверенитета ЕС и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной силы и гибридными действиями.

Жозеп Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года. Тогда он анонсировал свою поездку в Донбасс с председателем Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита верховного представителя ЕС в Донбасс. Сначала Боррель планировал посетить Донбасс в марте 2020 года, но отложил поездку из-за пандемии.