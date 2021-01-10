"Зла на Володю Зеленского не держу": Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной

Также Лукашенко прокомментировал заявления Украины, в которых официальный Киев вслед за США и ЕС не признал результаты президентских выборов в Беларуси. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с властями Украины. Об этом он сказал в интервью в телепередаче на телеканале "Россия-1", передает ТАРС.

"Я зла не держу на Володю Зеленского", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, он "понимает" Зеленского: "По молодости где-то сказал. Впрочем, это не значит, что ты все время должен на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться ".

Также Лукашенко прокомментировал заявления Украины, в которых официальный Киев следует за США и ЕС не признал результаты президентских выборов в Беларуси. "Они (власть Украины - ред.) Заявили, но отношения у нас хорошие, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним - еще лучше", - сказал Лукашенко.

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Он добавил, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться: "То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками ".

Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально называть Александра Лукашенко просто по имени.