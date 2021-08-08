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воскресенье, 08 августа 2021 13:19

Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда

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Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Александр Ройтбурд хотел добиться для Одесского художественного музея статуса национального. Фото: Gazeta.ua

8 августа умер художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Украинцы в Facebook вспоминают художника, пишут воспоминания о нем. Gazeta.ua собрала сообщения из соцсети.

Последние годы жизни у Ройтбурда были проблемы со здоровьем. Умер через онкологию, написал журналист и нардеп Николай Княжицкий.

Умер человек, который для меня был одним из образцов для подражания, пишет екснардеп Борислав Береза:

"Искренне расстроятся все те, кто видел в какую жемчужину Саша превратил музей. Еще больше расстроятся те, кто теперь будет лишен возможности весело поговорить с ним о серьезных вещах. Многим будет не хватать встреч с ним на его выставках и его рассказов за бокалом вина. Будут скучать его друзья. И здесь никаких слов не хватит, чтобы описать боль потери".

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Александр Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе. Родители были инженерами. Учился в художественной школе. Окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Cлужил в армии. Основал ассоциацию "Новое искусство". Руководил Центром современного искусства Джорджа Сороса в Одессе. 2001 уехал в США. За два года вернулся. Возглавил галерею Марата Гельмана в Киеве. Написал около 2 тыс. картин. 2009 года его работу "Прощай, Караваджо!" продали на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за $ 97 тыс. Это рекордная сумма, которую заплатили за произведение украинского художника. Жил и работал в столице.
2017 года выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Переехал. 4 сентября 2019-го Одесский областной совет по инициативе депутата от "Оппозиционного блока" досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд обжаловал это решение. Суды продолжались до 18 декабря 2020-го, когда новоизбранный Одесский облсовет отменил решение о его увольнении.
Основал Клуб Маразли - общественную организацию, членом которой может стать каждый, кто внесет 30 тыс. грн за год на поддержку музея.
На местных выборах в октябре 2020-го прошел в Одесский областной совет от партии "Европейская солидарность".

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Дата
08
августа

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