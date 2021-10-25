"Зима близко" - Сюмар о низких запасах газа и угля

Завтра в суде Нафтогаз должен ответить честно украинцам, сколько газа он отдаст Коломойскому и сколько останется украинцам. Фото: eurosolidarity.org

Нынешняя власть получила от команды пятого президента Петра Порошенко энергетическую независимость и $4 млрд на счету Нафтогаза. Зато сейчас Украина стоит перед угрозой возвращения на газовую иглу Кремля, а власть пытается прикрыть свои провалы в энергетике очередными фейками против политических оппонентов.

Об этом в эфире "Прямого канала" сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", заместитель секретаря СНБО в 2014 году Виктория Сюмар.

"Реальность на самом деле ужасна. Зима 21-22 может быть очень холодной. Она может быть очень холодной в помещениях украинцев. Запасов угля - в 4 раза меньше. Как бы не убеждал председатель правления Нафтогаз Юрий Витренко, что у нас 18 миллиардов кубов газа в хранилищах, там 4 миллиарда кубов это технический газ, который нельзя скачивать. Оказывается, что на 9 миллиардов кубов претендует Игорь Коломойский. И уже завтра в суде Нафтогаз должен ответить честно украинцам, сколько газа он отдаст Коломойскому и сколько останется украинцам. Коломойский выставил претензии и будет судиться за 9 миллиардов кубов газа", – отметила Сюмар.

"Это означает, что у нас останется 4 миллиарда для нужд страны. Это вообще ни о чем", - предостерегает народный депутат.

"Мы видим, что за эти 2,5 года мы пришли к ситуации, когда не дай Бог Украине придется выпрашивать у Путина не только встреча, а выпрашивать энергоносители. Все это - из-за системных хронических ошибок власти. От Газпрома предшественники ей оставили 4 миллиарда долларов на счетах украинского Нафтогаза. Мы же фактически их отсудили у Газпрома. Сколько можно было весною. когда эти деньги были на счету Нафтогаза, купить газа? Он стоил тогда 100, 150, максимум 200 долларов за тысячу кубометров", – отмечает Сюмар.

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Украина прекратила закачку природного газа в хранилища. Запас природного газа в подземных хранилищах на сегодня составляет 18,66 млрд куб. м. Это почти на 34% меньше показателей прошлого года.