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суббота, 30 ноября 2019 13:28

Зеркаль рассказала, почему написала заявление об увольнении

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Зеркаль рассказала, почему написала заявление об увольнении
Зеркаль назвала причины увольнения. Фото: ZN.ua

Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отметила, что ее не заставляли писать заявление об увольнении, она сделала это по собственному желанию.

Зеркаль подчеркнула, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы. Об этом она рассказала в интервью DW.

"Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что приносит удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие", - рассказала она.

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По словам Зеркаль, сейчас ее заявление уже находится у госсекретаря.

Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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