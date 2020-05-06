Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"

Видеоролик опубликовал Офис президента

Супруга президента Елена Зеленская появилась в видеоролике о "барьерах" и "ментальных отличиях".

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями.

Для большинства из нас это не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", - цитирует Елену Зеленскую Офис президента.

В ОП сообщили, что начался всеукраинский онлайн-опрос.

"Опросник содержит семь вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большими, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения", - говорится в сообщении.

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Ранее в новогоднем видеообращении президент Владимир Зеленский называл украинцев "очень разными".