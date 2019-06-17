Жена Зеленского поделилась своими планами с первой леди Франции

Брижит Макрона встретилась с Еленой Зеленский. Фото: АП

Первая леди Франции Брижит Макрон встретилась в Елисейском дворце с женой президента Украины Елена Зеленская.

"Первые леди Украины и Франции имели дружеское общение", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Брижит Макрона рассказала о структуре ее офиса и Хартии прозрачности статуса жены главы государства, которая определяет задачи и инициативы, которые курирует первая леди. Поделилась опытом организации проектов, проходящих под патронатом первой леди. Она занимается вопросами образования и здравоохранения, вопросами детей и подростков.

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Зеленская рассказала о проектах, над которыми планирует работать в Украине. Пригласила Брижит Макрон посетить Украину.

Первая леди Украины Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского поделилась архивными снимками в сети и поздравила с Международным днем ​​друзей.