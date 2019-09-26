Жена Зеленского хочет увеличить использование украинского языка в мире

Супруга президента Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
Об этом она заявила в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, передает пресс-служба президента.
Жена Зеленского выразила надежду, что в ближайшем будущем украинцы смогут слушать экскурсии на украинском языке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стиль Елены Зеленской покорил США
Елена Зеленская сопровождает своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского на рабочем визите в США. Президент выступал на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
×
Комментарии