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вторник, 17 июля 2018 16:38

Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
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Наталья Кличко в йоге
Фото: facebook.com
Жена Кличко релаксирует в гамаке
Так выглядит место медитаций на фестивале
Зимний отдых прошел на лыжах в горах Словакии
И возле камина

Жена мэра Киева Наталья Кличко отдыхает на море в Греции.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые она выложила в соцсетях.

Первая леди Киева поехала на остров Корфу на фестиваль медитаций AGAPE ZOE. Такие мероприятия она посещает ежегодно.

Фестивале AGAPE ZOE проходит в храме под открытым небом на побережье Ионического моря. Его посетители медитируют, занимаются йогой, поют, танцуют и знакомятся с культурой Греции. Билет на него стоит €422 или 13 тыс. грн за неделю.

Наталья Кличко любит активный отдых. Зимой она делилась фотографиями с горнолыжного курорта Ружомберок в Словакии.

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14 июля в Киеве, мэром которого является Виталий Кличко, выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь разово проехать в метро, ​​автобусе, троллейбусе, трамвае - во всех видах коммунального общественного транспорта - стоит 8 грн.

Киевляне возмущены таким решением властей. В Окружной админсуд Киева уже поступил иск к Киевскому городскому совету, Киевской городской государственной администрации с требованием отменить повышение цен.

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