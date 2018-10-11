Землю рейдерки Софиенко хотят арестовать

Дарницкий райсуд Киева хочет арестовать землю под домом Леси Софиенко. Ходатайство об аресте участка по улице Завального на столичных Осокорках уже удовлетворили. Об этом сообщил СТОПКОР.

"Союзницей экс-министра АПК Присяжнюка Леся Софиенко пыталась незаконно захватить землю на берегу озера Зариваха. На территории же планируют построить новый реабилитационный центр для ветеранов АТО. По кадастровой карте участок принадлежит общине. Однако возле коммунального участка находится дом одиозной жены экс-регионала. Таким образом, женщина захватила кусок берега, который ей не принадлежит", - говорится в сообщении.

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Пока ведется следствие, на земельный участок наложат арест.

"Раньше КП "Благоустрой" указывало, что эта земля принадлежит общине. Тем самым выдало предписание о предоставлении доступа к водоему. Софиенко на документ не отреагировала. Поэтому работники "Благоустроя" самостоятельно демонтировали забор", - рассказали активисты "Стоп коррупции"

Софиенко и ее семья право собственности не оформляли. Разрешений на размещение объектов недвижимого имущества нет. И за землю никаких налогов не платят. Тем самым, наносят ущерб бюджету столицы.

Бизнес-партнерша экс-министра АПК Присяжнюка Леся Софиенко

В Дарницком ОП ГУНП в Киеве уже открыли дело по признакам уголовного преступления (ст. 197-1 УК Украины).

Софиенко не только любит земли. Вместе с мужем присвоила весь автопарк предприятия. Живет роскошно. При этом государству задолжала 130 млн грн налогов.

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