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пятница, 19 февраля 2021 21:47

Зеленскому презентовали геопортал с базой данных

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Зеленскому презентовали геопортал с базой данных
Проект работает в тестовом режиме и включает несколько городов. Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому презентовали пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Проект и геопортал начали работу в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Система объединяет данные о земле, воде, лесе, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях на единой картографической основе. В проекте принимают участие 6 городов Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, Харьковская и Львовская области, 75 ОТГ из разных регионов Украины.

В дальнейшем предполагается участие всех городов и общин страны. Все данные отраженные в системе интегрированные с помощью сервисов в режиме онлайн.

Зеленский отметил, что информация на портале должна быть максимально актуальной. Для этого Государственное космическое агентство заключить соответствующие соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров до тех пор, пока Украина запустит собственный.

В этом году Украина построит и запустит собственный спутник для мониторинга геопространственных данных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Дата
19
февраля

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