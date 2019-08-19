Зеленскому положили на стол документы на нового руководителя "Укроборонпрома"

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Харьковский бронетанковый завод успешно завершил ремонт и модернизацию 10 танков типа Т-64БВ. Их передали Вооруженным Силам Украины.

Тимофеев работал "Смарт Холдинг" Вадима Новинского , был топ-менеджеров компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственного "Укргазвидобування", входил в состав правления НАК "Нафтогаз України".

"Вношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте документа.

Зеленському поклали на стіл документи на нового керівника "Укроборонпрому"

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