Зеленскому положили на стол документы на нового руководителя "Укроборонпрома"

Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.
Документ опубликовал сайт Цензор.НЕТ
"Вношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте документа.
Тимофеев работал "Смарт Холдинг" Вадима Новинского, был топ-менеджеров компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственного "Укргазвидобування", входил в состав правления НАК "Нафтогаз України".
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