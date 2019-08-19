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понедельник, 19 августа 2019 15:51

Зеленскому положили на стол документы на нового руководителя "Укроборонпрома"

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Зеленскому положили на стол документы на нового руководителя &quot;Укроборонпрома&quot;
Тимофеев работал в ряде компаний, в том числе тех, которые принадлежат Новинскому и Пинчуку.

Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Документ опубликовал сайт Цензор.НЕТ

"Вношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте документа.

Тимофеев работал "Смарт Холдинг" Вадима Новинского, был топ-менеджеров компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственного "Укргазвидобування", входил в состав правления НАК "Нафтогаз України".

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