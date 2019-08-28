Зеленскому напомнили о судьбе Януковича

Первые 100 дней для президента Зеленского были крайне успешными, говорит эксперт.

Президент Владимир Зеленский должен помнить, что абсолютная власть несет риски и искушения. Что показал пример Виктора Януковича.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Для Зеленского этот период был крайне успешным. Из "слуги народа" он превратился в хозяина страны. Абсолютная победа на парламентских выборах дала ему возможность контролировать Верховную Раду и следующий состав правительства. С предшественников такого ни у кого не было.

Спектакли с воспитанием чиновников перед камерами дали результат для его партии на выборах. С другой стороны, он хотел показать чиновникам, что не марионетка, а главный начальник.

Зеленский сохраняет прозападный курс. Строит модель либеральной демократии. Реформы будут продолжаться. Но с другой стилистикой. Темпы могут стать быстрее.

Реформы будут продолжаться. Темпы могут стать быстрее

В то же время уже проявляются проблемы. Первая - нет системной кадровой политики. Руководствуется "доверяю, не доверяю", рекомендациями знакомых. Такой психологический комплекс был у Порошенко. Совместная игра в КВН - это не повод назначать на высокий пост. Также были сомнительные назначения. Например - председателя Луганской облгосадминистрации (5 июля им стал бывший "регионал" Виталий Комарницкий. - Gazeta.ua).

Вторая проблема - согласование решений внутри команды. Пока это не очень заметно. Примером стал законопроект о люстрации чиновников времен правления Порошенко. Что вызвало массу критики. Абсолютная власть соблазняет и создает риски. На этом погорел Янукович. И об этом надо помнить Зеленскому.

В течение года президент должен дать мощный импульс для дальнейшего развития страны. Минимум - сохранить стабильность", - говорит Владимир Фесенко.

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27 августа прошло 100 дней работы президента Владимира Зеленского. Он принес присягу 20 мая. Во втором туре 21 апреля за него проголосовали 73,22% избирателей.