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четверг, 11 февраля 2021 13:18

Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг

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Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Рейтинг Зеленского снова падает. Фото:facebook.com/president.gov.ua

Рейтинг поддержки на потенциальных президентских выборах Владимира Зеленского снизился на 5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Президента Зеленского поддержали 22,1% респондентов. В декабре эта цифра составляла - 27%.

2-е и 3-е место разделили между собой 5-й президент Петр Порошенко - 13,7% - и депутат партии ОПЗЖ Юрий Бойко - 13,5%.

"Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. Против декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились - изменились в пределах погрешности", - отмечают социологи.

4-е место заняла Юлия Тимошенко - 11,2%. Далее идут кум Путина Виктор Медведчук - 7,9%, бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 5,5%, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 4,8%, шоумен и телеведущий Сергей Притула - 4, 5%, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - 4%.

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Опрос проводился с 27 января по 1 февраля 2021-го методом личного интервью с использованием планшетов - САРІ. Всего опросили 1205 респондентов, кроме оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

57% украинцев недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского в вопросе борьбы с коронавирусом.

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Дата
11
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