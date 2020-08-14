Зеленского заинтересовала израильская вакцина от коронавируса

Сейчас вакцина проходит испытания. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой обсудил израильскую вакцину против коронавируса.

Зеленский рассказал, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости COVID-19.

Он также отметил заинтересованность Украины в закупке вакцины, которая сейчас проходит испытания в Израиле.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - сказал Зеленский.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1732 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1592.