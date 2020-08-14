Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу

За последние сутки в Украине обнаружили 1732 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1592. А также 8 августа - 1489.
Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 14 августа, имеем 87 872 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 2011 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.
Одолели болезнь 46 797 больных, за последние сутки - 581, сообщает Минздрав.
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Ситуация по областям:
Винницкая область - 3129 случаев;
Волынская область - 4529 случаев;
Днепропетровская область - 1658 случаев;
Донецкая область - 1049 случаев;
Житомирская область - 2333 случая;
Закарпатская область - 6080 случаев;
Запорожская область - 1038 случаев;
Ивано-Франковская область - 6320 случаев;
Кировоградская область - 739 случаев;
г. Киев - 10 160 случаев;
Киевская область - 4429 случаев;
Львовская область - 11 658 случаев;
Луганская область - 171 случай;
Николаевская область - 770 случаев;
Одесская область - 4732 случая;
Полтавская область - 533 случая;
Ровенская область - 7326 случаев;
Сумская область - 783 случая;
Тернопольская область - 3538 случаев;
Харьковская область - 5583 случая;
Херсонская область - 290 случаев;
Хмельницкая область - 1514 случаев;
Черновицкая область - 7264 случая;
Черкасская область - 1092 случая;
Черниговская область - 1154 случая.
В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.
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