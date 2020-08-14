Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу

Коронавирус в Украине подтвердили более чем 87,8 тыс. человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1732 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1592. А также 8 августа - 1489.

Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 14 августа, имеем 87 872 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 2011 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.

Одолели болезнь 46 797 больных, за последние сутки - 581, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3129 случаев;

Волынская область - 4529 случаев;

Днепропетровская область - 1658 случаев;

Донецкая область - 1049 случаев;

Житомирская область - 2333 случая;

Закарпатская область - 6080 случаев;

Запорожская область - 1038 случаев;

Ивано-Франковская область - 6320 случаев;

Кировоградская область - 739 случаев;

г. Киев - 10 160 случаев;

Киевская область - 4429 случаев;

Львовская область - 11 658 случаев;

Луганская область - 171 случай;

Николаевская область - 770 случаев;

Одесская область - 4732 случая;

Полтавская область - 533 случая;

Ровенская область - 7326 случаев;

Сумская область - 783 случая;

Тернопольская область - 3538 случаев;

Харьковская область - 5583 случая;

Херсонская область - 290 случаев;

Хмельницкая область - 1514 случаев;

Черновицкая область - 7264 случая;

Черкасская область - 1092 случая;

Черниговская область - 1154 случая.

В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.