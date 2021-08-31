Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов

Есть смесь дилетантизма и правового нигилизма, говорит Александр Турчинов. Фото: Getty Images

Тяга президента Владимира Зеленского к монополизации власти и авторитаризма опасна для страны. Об этом сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в опубликованном на Gazeta.ua интервью Центру совместных действий.

"С одной стороны, у Зеленского неограниченная власть. Он первый президент, политическая сила которого монобольшинство в парламенте и может принимать любые решения. Он полностью контролирует правительство и все силовые структуры. Пытается установить контроль над антикоррупционными органами, которые должны быть независимыми. Своей судебной реформой он хочет взять под контроль суды. Эта тяга к монополизации власти и авторитаризма опасна для страны", - говорит Турчинов.

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С другой стороны у власти - отсутствие реального видения стратегии развития Украины, европейской и евроатлантической интеграции, как должна работать власть, как противостоять агрессии, отмечает бывший чиновник.

"То есть пришли люди, которые не знают, как работает система, и игнорируют то, что должно балансировать ее. Или твоя деятельность будет основываться на законах и Конституции, или желание подстроить Конституцию и законы под свою деятельность приведет к колоссальному кризису, как это было у Кучмы и Януковича", - говорит экс-секретарь СНБО.

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти. Больше читайте в интервью Александра Турчинова: "С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал".