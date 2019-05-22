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среда, 22 мая 2019 18:41

Зеленского сравнили с Порошенко

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Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленский имеет черту, с которой Порошенко проиграл выборы. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский имеет черту, схожую с его предшественником Петром Порошенко - доверяет "своим", а не профессионалам.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Зеленский имеет общую психологическую черту с Порошенко. Доверяет исключительно тем, кого персонально знает. При выборе "профессионал" и "свой, надежный" выберет второе. Боится, что все остальные кинут и предадут. Это в свое время стало причиной проигрыша Петра Алексеевича на выборах", - говорит Дикий.

"Президент назначает на должности людей из своего окружения, потому что не имеет иных. Разговоры об экспертной команде, которая заранее готовила реформы, оказались пустыми. Есть команда "95 квартала", которой пытаются заткнуть дыры.

Назначение генерала Хомчака - блестящий пример цинизма. На выборах Зеленский упрекал Порошенко на старый советский генералитет. А теперь сам делает на него ставку. Назначает человека, который формально отвечал за Иловайскую операцию. Легенда о "новых лицах" сразу улетучилась. Разрушения не будет. Но реформ и приближения к стандартам НАТО - тоже. Остается постсоветская армия. Команда Зеленского нулевая в оборонке, поэтому опираются на то, что есть.

Появились надежды, когда СМИ написали: министром иностранных дел станет Пристайко. Подобные назначения надо поддерживать. Когда ищут не "своих", а правильных.

Баканов имеет шанс реформировать прогнившую СБУ

Прогнившей остается СБУ. Структура требует радикального реформирования. План есть, но ему не давали хода. Баканов имеет шанс дать старт этой реформе.

Кроме "кварталовцев" есть еще команда Коломойского. Тех не интересуют второстепенные должности. Поэтому поставили главу АП. Далее увидим влияние при назначении министров. Игорь Валерьевич срочно прилетел в Украину. Хочет показать, кто реально управляет страной. Назначение Богдана является четким этому сигналом.

Решение по Генпрокурору тоже может принимать Коломойский. Нынешний руководитель ГПУ Луценко первым предал Порошенко, когда "корабль начал тонуть" и бросился выслуживаться перед новым президентом", - говорит Евгений Дикий.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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