Зеленского спросили, где обещанный закон об импичменте президенту

Зеленский обещал выборы по открытым спискам. Фото: rbc.ua

Президент Владимир Зеленский, который во время избирательной кампании обещал первым внести в Верховную Раду законопроект об импичменте президенту, до сих пор этого не сделал.

Об этом с трибуны парламента вспомнил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Совсем недавно... кандидат Зеленский говорил нам, что нужно принимать, и первым законом, который он внесет, будет закон об импичменте президенту. Владимир Александрович, где закон об импичменте президента? Вы обещали это сделать первым законом, который мы будем рассматривать. Об этом уже даже речь не идет, его спрятали.

Второе - Владимир Зеленский говорил о выборах только по открытым партийным спискам. Где закон об открытых списках? Я так понимаю, сейчас нам предложат закрытые партийные списки, где не украинские избиратели будут определять, кто станет депутатом, а один человек - лидер партии. В случае Зеленского - он с Коломойским. Это шулерство", - сказал Гончаренко.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. За 2 дня он подписал 16 указов - большинство о назначении. Также подал в парламент 2 законопроекта - о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и об изменениях в Избирательный кодекс. В последнем Зеленский предложил проводить выборы по закрытым партийным спискам.