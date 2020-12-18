Зеленского сломала система, которую он обещал разрушить - Bloomberg

Зеленского сломала политическая система. Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского сломала коррупционная политическая система, которую он обещал разрушить, когда шел на выборы.

Об этом написало издание Bloomberg.

После полутора лет правления Зеленского начали рушиться реформы, которые с трудом было завоевано после Революции достоинства 2014-го.

"Кроме разоблачения его неопытности (42-летний мужчина был популярным телевизионным комиком, перед тем как занял пост), движение назад ставит под вопрос будущее нации, которое в течение десятилетий играла большую роль в геополитике, не раз втягивая Россию и Запад в яростную борьбу между собой", - говорится в материале.

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Издание указало на кризис, связанный с решением Конституционного суда из-за отмены части антикоррупционных реформ. Она поставила под угрозу возможность привлечения многомиллионных инвестиций и дальнейшее продолжение безвизового режима с ЕС. А неспособность главы государства быстро справиться с этой проблемой свидетельствует об ослаблении его авторитета в парламенте.

Кроме того, надежды на получение замороженного кредита Международного валютного фонда в размере $5 млрд до конца года для облегчения последствий пандемии Covid-19 на этой неделе почти развеялись.

В статье процитировали мнению политического аналитика из консалтинговой фирмы Ducker Frontier Марка Мак-Неми, который заявил, что украинский президент "играет в очень опасную игру, которая приведет к демонстрации его неспособности управлять политическими событиями".

"Структурно страна преимущественно не изменилась - ею руководят олигархи, а парламент и судебная власть пронизаны коррупцией и внешним воздействием", - сказал аналитик.

За правление Зеленского суды не вынесли ни одного приговора высокопоставленным чиновникам из-за коррупции, хотя он сам упрекал в этом своему предшественнику, говорится в издании.

В статье обратили внимание, что команду реформаторов, которые поддерживали идеи рыночной экономики, заменили во время кадровых перестановок.

Все это отразилось на поддержке Зеленского со стороны народа, какая еще несколько месяцев назад боролась с поддержкой президента России Владимира Путина. Однако на недавних местных выборах партия президента провалилась.

Также Bloomberg отметил, что у президента Украины как в политического новичка нет знаний и опыта, чтобы противостоять старой системе. Но вместо того, чтобы их освоить, он полагается на советников, многие из которых пришли с ним из шоу-бизнеса и также не имеют опыта государственной деятельности.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то 19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского. А его рейтинг по сравнению с декабря 2019 года снизился с 41% до 19%.