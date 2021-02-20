Зеленского просят запретить TikTok

В Украине собирают подписи под петицией о запрете TikTok. Фото: Reuters

В Украине предлагают запретить соцсеть TikTok.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

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Автор петиции предлагает запретить приложение через его опасность для жизни и здоровья детей и распространение опасного контента, что привело к смерти и физического травмирования пользователей соцсети.

По состоянию на 20 февраля, обращение собрало 255 подписей. К концу сбора голосов осталось 88 дней.

Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе.