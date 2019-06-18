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вторник, 18 июня 2019 12:54

Зеленского предупредили об информационной опасности

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Зеленского предупредили об информационной опасности
Зеленский не разделяет опасений своих коллег. ФОТО: REUTERS

"Народный фронт" призывает президента Владимира Зеленского безотлагательно созвать заседание СНБО из-за приобретение телеканала ZIK народным депутатом от "Оппозиционного блока" Тарасом Козаком.

"Фракция "Народного фронта" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательно созвать заседание СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности с максимальным информированием общества о принятых решениях. Мы также предупреждаем, что информационная коррозия способна разъесть самые прочные позиции любого политика, даже если его поддержка в обществе беспрецедентно высокая. И нам бы совсем не хотелось, чтобы повестку дня украинскому президенту, парламенту, правительству и всему украинскому народу каждое утро объявляли на каналах российского влияния в Украине", - сказал лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

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Фракция "Народного фронта" призвала президента Владимира Зеленского безотлагательно собрать заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором обсудить новые предложения по перемирию на Донбассе.

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