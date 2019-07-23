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вторник, 23 июля 2019 12:10

Зеленского поздравляют с победой из-за рубежа

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Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии на досрочных выборах в Верховную Раду.

Автор: Ян Доброносов, Facebook
  Зеленского поздравляют с победой его "Слуга народу".
Зеленского поздравляют с победой его "Слуга народу".

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским поздравил его с победой на выборах и пожелал ответственно работать на благо своего народа и страны.

Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - написал Науседа в Twitter.

Ранее партию Зеленского с победой поздравил и Евросоюз, заявил, что новая власть отныне взяла на себя ответственность за то, что происходит в Украине, пишет "Європейська правда"

В Брюсселе также указали на ряд первоочередных направлений реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, энергетика и обеспечение макроэкономической стабильности.

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ЦИК обработала 90,89% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу.

Партия "Слуга народу" набирает 43,10%.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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