Зеленского поздравляют с победой из-за рубежа

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии на досрочных выборах в Верховную Раду.

Автор: Ян Доброносов, Facebook Зеленского поздравляют с победой его "Слуга народу".

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским поздравил его с победой на выборах и пожелал ответственно работать на благо своего народа и страны.

Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - написал Науседа в Twitter.

Phone call w/ @ZelenskyyUa congratulating him on winning the elections and wishing strength to work responsibly for the wellbeing of his people and country. We discussed bilateral relations, regional security and the successful Lithuanian-Ukrainian cooperation in the EU and NATO. — Gitanas Nauseda (@GitanasNauseda) 22 липня 2019 р.

Ранее партию Зеленского с победой поздравил и Евросоюз, заявил, что новая власть отныне взяла на себя ответственность за то, что происходит в Украине, пишет "Європейська правда"

В Брюсселе также указали на ряд первоочередных направлений реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, энергетика и обеспечение макроэкономической стабильности.

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ЦИК обработала 90,89% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу. Партия "Слуга народу" набирает 43,10%.