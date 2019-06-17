Зеленского нельзя сравнивать с Рейганом - продюсер

Александр Роднянский указал на недостатки Зеленского. Фото: ТСН

Президента Владимира Зеленского нельзя сравнивать с лидером США Рональдом Рейганом, который также был актером.

"Зеленский, возможно, гетманом-то и стал, но во властный круг еще не вышел. Еще предстоит. Он еще все выслушает. И, конечно, ему будет трудно это переживать", - рассказал в интервью Meduza телепродюсер Александр Роднянский.

"Отсутствие политического опыта - его ужасная слабость. Сравнение его с Рейганом, фильм о котором "1+1" показал за пару дней до выборов, детское. Потому что Рейган был чиновником, долгие годы возглавлял колоссальный по мощности профсоюз артистов Голливуда, а затем дважды был губернатором Калифорнии, и трижды были попытки баллотироваться в президенты. То есть это колоссальный опыт административно-политической жизни. Зеленский никоим образом не Рейган. И у него нет понимания огромного круга важнейших вопросов жизни страны", - заявил продюсер.

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Роднянский отметил зависимость Зеленского от олигарха Игоря Коломойского.

"Но с Коломойским договориться, поверьте, - серьезная проблема. Он Коломойскому должен - канал, деньги, охрана", - добавил он.

Из избирательного списка президентской партии "Слуга народа" вычеркнули 23-летнего Романа Карабаджака, который шел под номером 83.