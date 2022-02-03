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четверг, 03 февраля 2022 09:43

Зеленского готовят на второй срок. Образ для кампании придумали – СМИ

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Зеленского готовят на второй срок. Образ для кампании придумали – СМИ
На выборах 2019 года Зеленский шел с обещанием одного срока в должности. Фото: Reuters

Команда президента Владимира Зеленского начинает системную работу над подготовкой к избирательным кампаниям – парламентской и президентской.

Об этом сообщает "Українська правда".

Тему подготовки Зеленского к выборам 2024 года несколько раз обсуждали с участием президента, руководителя Офиса Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко, куратора "Большого строительства" Юрия Голика, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, первого вице-спикера Александра Корниенко и главы партии "СН Елены Шуляк.

Наиболее вовлечен в подготовку избирательной кампании Тимошенко. Тот занимается координацией глав облгосадминистраций, в марте начнет формировать региональные команды под выборы.

Также он курирует перезапуск государственных каналов "Рада" и "Дом". Тимошенко называют одним из претендентов на руководителя кампании Зеленского.

"Никто другой, кроме Ермака, не может быть руководителем штаба Владимира Александровича, это же очевидно. А вот кампанией рулить может Кирилл – он наберет политтехнологов по разным направлениям", – рассказал член Зе!Команды.

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Образ Зеленского будут менять.

"Люди любят хозяйственников, таких жестких и сильных. Поэтому, конечно, образ Владимира Александровича будет жестким. Но само слово "хозяйственник" ассоциируется с чем-то устаревшим. Можно сказать, что образ кандидата в президенты Зеленского – это менеджер, эдакий СЕО. Мы будем двигаться в таком направлении", – сказал собеседник на Банковой.

"В этом году надо найти решение по Донбассу. Если до конца года решения не будет, значит, надо найти четкий ответ, почему мы не можем завершить войну. При чем убедительный и понятный, чтобы от зубов отскакивал. Президент покажет людям, что он делает все возможное , чтобы остановить войну – в этом году для нас это приоритет", – рассказали в команде Зеленского.

Также Банковой заговорили о ребрендинге партии "Слуга народа". Обсуждают изменение названия и обновление визуального брендирования. Как вариант, в названии может появиться фамилия Зеленского.

"Партия создавалась из колес, в нее зашел ряд случайных людей. Подумайте только: в ВРУ под брендом "СН" собрались люди, которые категорически поддерживают вступление ЕС и НАТО, в то же время находятся люди, скучающие по Советскому Союзу. Поэтому скелет команды нужно точно переделать, сомнений даже нет", – сказали в ОП.

Перед Шуляк и Арахамией стоит задача – до следующих выборов почистить партию от "зашкваренных людей" и привлечь в команду новых.

"Обратите внимание на новогоднее поздравление Зеленского и людей, которые были рядом с ним. Вот он хочет, чтобы рядом с ним были именно такие люди: представители культуры, науки, спорта, волонтеры, военные, врачи", - сказал собеседник.

Очередные парламентские выборы должны состояться 29 октября 2023 года, президентские - 31 марта 2024-го.

На президентских выборах в 2019 году Зеленский обещал, что баллотируется на один срок.

"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану", - сказано в его предвыборной программе.

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Дата
03
февраля

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