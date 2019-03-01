Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт

Владимир Зеленский лидирует в опросах о результатах выборов президента. Фото: Пресс-служба Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время своего первого выступления на ток-шоу озвучивал позиции бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сказал бывший народный депутат Тарас Чорновил в эфире телеканала "Прямой".

"Мы не можем пробовать оценивать Зеленского по этим текстам. На самом деле это заготовленные тексты креативщиков Коломойского. В этом всем слышно голос Коломойского. Фразы "у меня нет конкурентов"," конкурент Порошенко - это только народ" я уже слышал, когда Коломойский входил в противостояние с Порошенко. Тогда эти фразы звучали", - сказал Чорновил.

Он подчеркнул несостоятельность Зеленского вести диалог.

"В студию его заводить не решились. Понимали, что последствия будут фатальны. Поскольку в студии сидели несколько реальных политиков и реальных журналистов, которые даже умышленно подыгрывая ему не могли бы задать вопросы, на которые он мог бы ответить...

Янукович - абсолютный минус в политике. Но он соединял фразы, мог выступить на депутатских фракциях и доложить относительно государственного бюджета. Он мог общаться с иностранными журналистами, очень плохо, но общался с украинскими журналистами. Видел, как он общался с иностранными дипломатами - неприятно, стыдно, но он мог говорить. Зеленский на это не способен. С ним несколько месяцев работают, и его не выдрессировали", - сказал Чорновил.

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Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский впервые выступил на ток-шоу. 28 февраля он появился на видеосвязи с программой "Право на власть" на телеканале "1+1".