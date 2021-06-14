Зеленский звонит депутатам после голосований

Зеленский звонил Арахамии через минуту после голосования. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский звонит народным депутатам от "Слуги народа" после голосований в Верховной Раде. Об этом рассказал председатель партии "СН", нардеп Александр Корниенко.

Говоря о заявлении Зеленского ветировать проголосованный парламентом законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях Корниенко в интервью "РБК-Україна" сказал:

"Я называю это самым быстрым вето в истории: когда ты голосуешь, а президент уже через минуту звонит Давиду (Арахамии, председателю фракции "СН". - Gazeta.ua) и говорит, что его ветирует"

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"Одна из поправок касалась якобы удобства для декларантов. Это правка Игоря Фриса (нардеп от" СН ". - Gazeta.ua), заслуженного юриста Украины. У него есть четкая позиция, которую он высказал на Facebook. Он считает, что если декларант не осведомлен о наличии активов в его супруги или членов семьи, которые с ним проживают и подпадают под декларирование, то это не является уголовным правонарушением. Ведь он не знал.

Это был тот случай, когда люди либо не сориентировались, либо не поняли. Некоторые люди подходили (у меня нет оснований им не верить) и искренне говорили: мы думали, что он сейчас сбивает правку, ставит ее на отклонение. Но когда набирается 226, она подтверждается, а не отклоняется.

Поэтому мы проголосовали, понимая что будет вето, и мы будем учитывать предложения президента. Там были еще замечания с других позиций", - рассказал "слуга".

3 июня Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, но с поправками, которые смягчают ответственность. Президент Владимир Зеленский пообещал ветировать инициированный им закон.