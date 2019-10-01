Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства

Акцент правительство сделало на экономический рост, впрочем существенных отличий от предыдущей программы - нет. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский жертвует своим рейтингом в пользу цифр в программе правительства.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Николай Давидюк.

Министры к написанию программы подошли безответственно, говорит он.

"Все, кто там сидят, не имеют рейтинга даже 1%. За это рейтингом будет отвечать Зеленский. Если ему нравятся цифры, он готов жертвовать рейтингом чтобы они играли с циферками. Они писали их безответственно, понимая, что не теряют политические рейтинги. Причина одна - у них этих рейтингов нет ".

Акцент правительство сделало на экономический рост, впрочем существенных отличий от предыдущей программы - нет.

"Прорыва не видно. Есть экономические потуги типа рынка земли, легализации игорного бизнеса, но это без учета социальных экспертов. Что делать с людьми, которые выйдут против рынка земли, понимание нет".

"Определенная часть задач поставлена ​​слишком романтично и оторвано от реального контекста "на улице", особенно в регионах. Романтизм, идеализм нужен, это не плохая черта. Самые успешные политики были романтиками. Но здесь несколько иная ситуация - многие переносят стиль общественных организаций на государственное управления.

Большое количество целей не соответствует зоне ответственности правительства. Например, 40% людей будут уважительно относиться к спорту и заниматься им. Чем они будут заниматься, как они будут тратить деньги и какие программы под это введут? Где здесь реальность? На цифрах звучит очень красиво, правильно".

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"Большое количество планов написана для хорошей презентации. Но без понимания, как они будут внедрены и донесены до каждого человека. Они написаны для политических лидеров, партнеров, западных или любых других. Они не написаны для украинцев. Многие цифр могли быть в разы скромнее, если бы их реализовали в скромных измерениях, было бы супер. Позавышали цифры, затянули даты реализации - "мол, мы были год, а обещали результат через три, поэтому и не вышло". Надо было короткие сроки и меньшие цифры. Пусть бы планировали на год и с реальными цифрами. Планировать 40% роста на 5 лет, понимая, что столько можешь не продержаться - безответственно. Они не подкреплены расчетами.

Это брейншторминг, как мы видим идеальную страну".

За 5 лет надо добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в программе правительства.