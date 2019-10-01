Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3258
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2862
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 927
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7083
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9693
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2547
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3321
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3735
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
21
16
7
5
3
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
Видео
Все видео
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 684
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 837
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 333
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6111
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1089
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 19:48

Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства

  Комментировать
Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства
Акцент правительство сделало на экономический рост, впрочем существенных отличий от предыдущей программы - нет. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский жертвует своим рейтингом в пользу цифр в программе правительства.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Николай Давидюк.

Министры к написанию программы подошли безответственно, говорит он.

"Все, кто там сидят, не имеют рейтинга даже 1%. За это рейтингом будет отвечать Зеленский. Если ему нравятся цифры, он готов жертвовать рейтингом чтобы они играли с циферками. Они писали их безответственно, понимая, что не теряют политические рейтинги. Причина одна - у них этих рейтингов нет ".

Акцент правительство сделало на экономический рост, впрочем существенных отличий от предыдущей программы - нет.

"Прорыва не видно. Есть экономические потуги типа рынка земли, легализации игорного бизнеса, но это без учета социальных экспертов. Что делать с людьми, которые выйдут против рынка земли, понимание нет".

"Определенная часть задач поставлена ​​слишком романтично и оторвано от реального контекста "на улице", особенно в регионах. Романтизм, идеализм нужен, это не плохая черта. Самые успешные политики были романтиками. Но здесь несколько иная ситуация - многие переносят стиль общественных организаций на государственное управления.
Большое количество целей не соответствует зоне ответственности правительства. Например, 40% людей будут уважительно относиться к спорту и заниматься им. Чем они будут заниматься, как они будут тратить деньги и какие программы под это введут? Где здесь реальность? На цифрах звучит очень красиво, правильно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ни слова о деоккупации Донбасса и Крыма": в Раде разнесли программу правительства Гончарука

"Большое количество планов написана для хорошей презентации. Но без понимания, как они будут внедрены и донесены до каждого человека. Они написаны для политических лидеров, партнеров, западных или любых других. Они не написаны для украинцев. Многие цифр могли быть в разы скромнее, если бы их реализовали в скромных измерениях, было бы супер. Позавышали цифры, затянули даты реализации - "мол, мы были год, а обещали результат через три, поэтому и не вышло". Надо было короткие сроки и меньшие цифры. Пусть бы планировали на год и с реальными цифрами. Планировать 40% роста на 5 лет, понимая, что столько можешь не продержаться - безответственно. Они не подкреплены расчетами.

Это брейншторминг, как мы видим идеальную страну".

За 5 лет надо добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в программе правительства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский жертвует рейтингом ради игр правительства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Украинскому монетному двору исполнилось 25 лет

Памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура - интересные факты из жизни певца

Украинский завод выпустил доступное авто

В Варшаве украинцу поручили высший государственный пост

Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

В Украину вернулось 7 тыс. эмигрантов

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 62975
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 47980
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 34084
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 30690
Эксперты назвали оптимальный возраст для выхода на пенсию
Эксперты назвали оптимальный возраст для выхода на пенсию
 Просмотров: 27342
Политика
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента Просмотров: 1071
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"
 1 Просмотров: 765
Субсидии получат все - премьер
Субсидии получат все - премьер Просмотров: 468
Зеленский назначил земельного уполномоченного
Зеленский назначил земельного уполномоченного Просмотров: 135
Беглец Онищенко собирается в Украину
Беглец Онищенко собирается в Украину Просмотров: 783
Больше всего комментируют
5
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 12191
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua