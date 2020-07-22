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среда, 22 июля 2020 18:53

Зеленский зарегистрировал законопроект, который позволит судьям не определять залог

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Зеленский зарегистрировал законопроект, который позволит судьям не определять залог
Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3915 о правах судей определять размер залога в уголовном производстве.

Законопроект под названием "Проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины о праве следователя судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве" зарегистрировали в понедельник, 21 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Текст документа пока отсутствует, но определен президентом как неотложный.

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Известно, что последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Законопроект предлагает дополнить ч. 4 ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствам за тяжкое или особо тяжкое коррупционное преступление.

Законопроект нардепа от монобольшинства Максима Бужанского о языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, потому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады.

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22
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