Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб. Фото - facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцем с Днем Конституции.

А также запустил флешмоб. Соответствующее видеообращение он разместил в Facebook.

"Дорогие украинцы. Я поздравляю нас всех с Днем Конституции. Недавно на книжном арсенале журналисты меня спросили: "Как вы считаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец?". Ответ был очевиден - это Конституция Украины. Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлыки. Поэтому давайте все себе пообещаем - знать нашу Конституцию, а главное соблюдать ее и уважать", - сказал президент.

Глава государства предложил всем украинцам флешмоб - записать короткое видео, в котором участник должен рассказать об одной из статей Конституции. Президент сразу начал с себя и зачитал третью статью Конституции.

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"Человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине самой высокой социальной ценностью", - сказал он.

Зеленский также отметил, что народные депутаты могут не участвовать в флешмобе и объяснил, почему.

"Мы и так прекрасно знаем их любимую статью - это статья 80 о неприкосновенности. Шучу, присоединяйтесь все", - добавил глава государства.

Президент напоследок рассказал о планах создания книги Конституции для детей.

28 июня Украина отмечает День рождения своего главного документа - Конституции. Приходится праздник на пятницу, и так, как есть общегосударственным и единственным, которое закреплено в самой Конституции, то отдыхать украинцы целых три дня.