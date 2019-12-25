Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Зеленский подписал важный закон о электроэнергии. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии". Закон запрещает продажу и поставку электрической энергии из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

Власти хотят обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке и урегулировать работу теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с законом, если цены на рынке электроэнергии будут колебаться, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сможет устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением правительства о возложении специальных обязанностей).

Вместе с тем Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

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