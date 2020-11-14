Зеленский записал новое видео из "Феофании"

Зеленский рассказал, что хорошо себя чувствует. Фото: Телеграмм

Президент Владимир Зеленский записал новое видео.

Он рассказал о самочувствии, карантине выходного дня, невмешательстве Украины в выборы в США, открытии новых КПВВ на Луганщине и программе "Здоровая нация".

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о работе парламента в условиях пандемии и законопроектах, которые планируются к рассмотрению в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Феофании рассказали, сколько стоит лечение Зеленского

Вице-премьер Алексей Резников рассказал о модернизации КПВВ, инфраструктурных проектах на Донбассе и перспективах реинтеграции временно оккупированных территорий.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что президент и глава Офиса президента, которые лечатся от Covid-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".