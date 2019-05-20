Зеленский занял Администрацию президента

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский вошел в Администрацию президента на улице Банковой.

Туда он пришел пешком из Мариинского дворца в сопровождении граждан. Люди приветствовали шестого президента возгласами.

В АП у главы государства запланированы встречи с представителями иностранных делегаций.

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