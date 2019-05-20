Зеленский занял Администрацию президента

Владимир Зеленский вошел в Администрацию президента на улице Банковой.
Туда он пришел пешком из Мариинского дворца в сопровождении граждан. Люди приветствовали шестого президента возгласами.
В АП у главы государства запланированы встречи с представителями иностранных делегаций.
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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.
Завтра в АП должны состояться консультации Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады.
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