Зеленский заговорил о прямом диалоге с Россией

Президент Владимир Зеленский в ежегодном послании в Верховной Раде 1 декабря заявил, что мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией. Фото: president.gov.ua

Украинские власти не смогут вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 1 декабря, сообщает Gazeta.ua.

"Мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией. И давайте в этом вопросе поставим точку. Просто и честно", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, он не опасается прямого диалога с Россией.

"И сегодня это признали все внешние партнеры. А некоторые внутренние не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная армия", - добавил Зеленский.

Западные партнеры требуют от Украины поддерживать связь с Россией, поэтому руководитель офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время должен связаться с администрацией президента РФ Владимира Путина. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона 26 ноября. У Путина на это заявление отреагировали. Речь о диалоге пока не идет - заявили.