Зеленский заговорил о цели своего президентства

"Я вижу прогресс, так как количество перестрелок значительно сократилось", - Зеленский. ФОТО: "РБК-Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы президентства, если бы не хотел закончить войну на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели (достичь мира на Донбассе -Gazeta.ua.)", - сказал Зеленский на вопрос о возможности достижения мира на Донбассе.

"Я вижу прогресс, так как количество перестрелок значительно сократилось. Но они все еще имеют место".

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19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. 18 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.